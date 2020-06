Tauromaquia perde 4,5 milhões de euros após paralisação devido ao coronavírus

Com a maioria das salas de espetáculos de portas abertas, o setor da tauromaquia diz ter sido posto de parte pelo Governo no plano de desconfinamento e pede para retomar a atividade o mais rapidamente possível, numa altura em que os prejuízos rondam já os 4,5 milhões de euros, só em receitas de bilheteira.Com a temporada, que se realizaria de março a outubro, suspensa, e sem previsão oficial de regresso, já se perderam 70 corridas, cada uma composta por 170 pessoas, entre cavaleiros, matadores, bandarilheiros, forcados, ferradores e ganadeiros, entre outros profissionais.As receitas pararam, mas a vida continua, com os animais a precisarem de treino, alimentação e cuidados.O investimento nos animais é elevado. Cada touro, por exemplo, custa certa de 3500 euros, estando pronto para a lide aos quatro anos. Já os cavalos podem custar entre 150 e 200 euros por mês (só manutenção, sem treino). A tudo isto acrescem contas de água, luz e salários dos empregados."Esta temporada vai ser dramática, mesmo com corridas", diz Nuno Pardal, presidente da Associação Nacional de Toureiros, acrescentando que a lotação máxima de 1/4 das arenas "não parece viável". Já Rui Bento Vasques, ex-diretor do Campo Pequeno, adianta que "50% de ocupação seria uma boa possibilidade para se voltar a trabalhar."Os cavaleiros António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol, Rui Fernandes e o ex-forcado José Luís Gomes acorrentaram-se esta segunda-feira ao portão do Campo Pequeno, em Lisboa.O protesto, que se prolongou pela tarde, e ao qual se juntaram outros profissionais, aconteceu no dia em que a praça lisboeta recebeu o espetáculo ‘Deixem o Pimba em Paz’, que contou com a presença da ministra da Cultura e do primeiro-ministro.Entretanto, alguns profissionais do setor adiantaram aoque as touradas poderão voltar dia 15 de junho.