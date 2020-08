Taylor Swift faz doação de mais de 25 mil euros a estudante portuguesa

Taylor Swift, a artista mais bem paga do Mundo nos últimos dez anos, doou mais de 25 mil euros a uma estudante portuguesa residente no Reino Unido. A intérprete de ‘Blank Space,’ com fortuna superior a 740 milhões de euros, ficou sensibilizada com a história da jovem Vitória Mário e transferiu-lhe o valor que lhe faltava para acabar o curso de Matemática na Warwick University. Segundo o ‘The Guardian’, a aluna portuguesa, que vem de uma família sem condições económicas para a apoiar nos estudos, não era elegível para ser apoiada pelo governo.





Vitória Mário, de 18 anos, recorreu à plataforma de angariação ‘Go Fund Me’ para contar a sua história e esta chegou ao conhecimento de Taylor Swift. “O sonho de me tornar matemática não é apenas uma oportunidade de mobilidade social para a minha família e para mim, mas de inspirar as pessoas que estiveram em posições semelhantes a aspirar a ser a melhor versão de si próprias”, escreveu. Vitória mudou-se de Portugal para Inglaterra em 2016, quando ainda não falava inglês, e concluiu o Secundário com notas máximas. “O meu pai morreu e a minha mãe ficou em Portugal. Afastar-me dela foi difícil, mas foi um sacrifício que valeu a pena”, escreveu. Taylor Swift não tardou a responder: “Estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os teus sonhos em realidade que quero presentear-te com o resto do que falta ao teu objetivo. Boa sorte com tudo o que fazes!”.