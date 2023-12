Taylor Swift vai receber 92 milhões de euros do Spotify

A cantora norte-americana Taylor Swift está a ganhar em todas as frentes: foi agora revelado que o Spotify lhe deverá pagar 91,8 milhões de euros pelas suas músicas descarregadas pelos fãs só neste ano.Se somarmos as descargas efetuadas noutras plataformas - como a Apple Music, Tidal, Amazon Music ou SoundCloud -, a verba pode ascender aos 183,6 milhões de euros embolsados. As contas foram feitas pela revista norte-americana ‘Variety’, segundo a qual os outros grandes vencedores do ano são Bad Bunny, The Weeknd, Drake e Peso Pluma.No caso de The Weeknd - que não lançou qualquer título em 2023 - os ganhos foram feitos à custa do tema ‘Die for You’, de 2016, que só agora ganhou o interesse dos melómanos. Em média, as plataformas pagam 0,0032 euros por cada descarga (3200 euros por cada milhão de descargas).Só é negócio em casos excecionais, como o de Taylor Swift, que até novembro acumulou mais de 26 mil milhões de descargas. A euforia do mês de Natal só pode aumentar a conta.