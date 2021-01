Teatro de Almada assinala meio século

São 44 espetáculos de teatro, dança e música a ter lugar no Teatro Municipal Joaquim Benite entre os quais se destacam ‘Shitz’, de Hanoch Levin, ‘O Misantropo’ de Molière, ‘Um gajo nunca mais é a mesma coisa’ e ‘Não come nem deixa comer’ , quatro criações da companhia.







A completar 50 anos de atividade, a Companhia de Teatro de Almada (CTA) arranca já este mês com uma programação recheada para assinalar o meio século de existência, que se comemora a 24 de abril.São 44 espetáculos de teatro, dança e música a ter lugar no Teatro Municipal Joaquim Benite entre os quais se destacam ‘Shitz’, de Hanoch Levin, ‘O Misantropo’ de Molière, ‘Um gajo nunca mais é a mesma coisa’ e ‘Não come nem deixa comer’ , quatro criações da companhia.

A CTA, recorde-se, é a herdeira do Grupo de Teatro de Campolide, fundado por Joaquim Benite, a 24 de abril de 1971, um conjunto de jovens atores, com o qual, um ano depois, venceu o prémio da crítica para o teatro amador com a encenação de ‘Vida do Grande D. Quixote de La Mancha e do Gordo Sancho Pança’.



Em 1977, o grupo instalou-se no Teatro da Trindade, Lisboa, e no ano seguinte mudou-se para Almada no âmbito do movimento de descentralização cultural (Joaquim Benite dirigiu o grupo até à sua morte, em 2012).



pormenores



Música



Este ano a CTA oferece doze propostas musicais com concertos de Ricardo Ribeiro, Lena D’Água, Salvador Sobral, Cais do Sodré Funk Connection, The Legendary Tigerman e Espetáculos com o Quarteto Ibéria e dois concertos pela Orquestra Gulbenkian.





Para os mais novos



No que respeita a espetáculos para a infância, as propostas também são várias: ‘Händel... lá com essa música!’, ‘O romance da raposa’, ‘Dona Raposa e outros animais’, ‘Pastéis de nata para Bach’, ‘Ilse, a menina andarilha’ ou ‘Planeta dança’.