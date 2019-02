Teatro de Portalegre está à venda no OLX por 350 mil euros

"Vale a pena ver e estudar hipóteses para este imóvel único", diz o anúncio colocado na plataforma de vendas online.

08:22

O Teatro de Portalegre, edifício datado de 1854, foi colocado à venda no OLX por 350 mil euros. O anúncio colocado na plataforma de vendas online data de 10 de fevereiro passado.

O anúncio, acompanhado por imagens do interior e do exterior do edifício, recorda que "a primeira pedra para a construção do velho Teatro Portalegrense foi lançada em 14 de Julho de 1854", transformando-o no "edifício mais antigo de Portalegre expressamente construído para espetáculos dramáticos". "A sua inauguração deu-se no dia 20 de Julho de 1858 com a peça O Alfageme de Santarém. 60 anos mais tarde, funcionou também como cinema", lê-se ainda.





A proposta de venda refere ainda a grandiosidade dos frescos do tecto dos camarotes, das escadas em granito, o interior em madeira – que tem vindo a ser restaurado -, além da importância da área e a da localização. É ainda referido que o edifício histórico – e por isso isento de certificado energético – "tem 30% de desconto anual do IMI, por se inserir no centro histórico".





O teatro pertenceu sempre a privados. Ao jornal Público, a Câmara de Portalegre disse que "não existem condições para a autarquia assumir o ónus de reabilitar o imóvel". "O desejável será encontrar-se uma solução economicamente viável e que preserve a essência do edifício", explicou a autarca, Adelaide Teixeira.