Teatro de Shakespeare está em risco de fechar

O histórico teatro Globe, reconstruído perto do local do original Globe, na margem do rio Tamisa, em Londres, e onde subiram ao palco as peças de William Shakespeare (1564-1616), está em risco.De acordo com os responsáveis do espaço, a pandemia da Covid-19, que levou ao seu encerramento, "é a maior ameaça ao futuro do teatro desde a sua abertura em 1997". O Globe está em forte risco de insolvência, o que poderá levar ao seu fecho definitivo, revelou a BBC.A situação dramática de um dos mais famosos teatros do Mundo já chegou ao parlamento britânico. O comité do Digital, Cultura, Media e Desporto escreveu ao ministro da Cultura, Oliver Dowden, para defender que a perda do teatro Globe representaria uma "tragédia". E pediu a intervenção do governo. Os deputados dizem que há outros teatros em risco e a precisar de apoio para lidarem com as consequências do confinamento. Várias companhias e teatros do West End, em Londres, e Broadway, em Nova Iorque, já revelaram que as consequências da Covid-19 são severas e podem levar ao encerramento de muitos espaços.Mas não são só os teatros que estão em risco. A UNESCO e o Conselho Internacional dos Museus alertaram esta semana para a possibilidade de 13% dos museus a nível mundial permanecerem fechados, depois do encerramento devido às medidas de prevenção face à pandemia.foi o ano de construção do Globe original. Foi destruído por um incêndio em 1613, reconstruído no ano seguinte e demolido em 1644. O atual Globe, a 200 metros da construção original, abriu em 1997. É considerada uma reprodução realista.Shakespeare foi sócio e usou a arena para representações de peças como ‘Hamlet’ e ‘Rei Lear’. Hoje, o teatro de 1400 lugares recebe espetáculos e é um dos pontos turísticos e culturais mais procurados de Londres.