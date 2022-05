A cidade de Santa Maria da Feira recebe, entre os próximos dias 26 a 29 de maio, o Festival Internacional de Teatro de Rua - Imaginarius. A mostra tinha sido suspensa em 2020, realizou-se em formato online em 2021, mas este ano regressa em pleno ao espaço público com 178 artistas.



Sempre com entrada livre, o evento levará ao palco, em diferentes espaços do centro histórico do município, 37 projetos artísticos, num programa que integra 35 criadores e companhias de 16 países que assegurarão seis estreias absolutas, sete ‘premières’ nacionais e uma coprodução.









