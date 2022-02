Regressaram este sábado, quase 30 anos depois, os aplausos ao histórico Teatro Jordão, na cidade de Guimarães, agora renovado, com um auditório com capacidade para 400 pessoas e com espaço para receber escolas de música e artes.“Acrescentamos assim cidade à cidade. É um marco para o nosso território e um momento de grande orgulho”, salientou Domingos Bragança, presidente da câmara, através de mensagem de vídeo, já que se encontra infetado pela Covid-19.