Teatro Maria Matos entregue a privados

O histórico Teatro Maria Matos, em Lisboa, inaugurado no final de 1969 e municipalizado em 1982, vai passar a ser explorado por uma empresa privada por um período de pelo menos cinco anos, com reabertura já agendada para o próximo dia 15 de julho.









A Câmara Municipal, através da EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural) entregou o arrendamento do espaço nas mãos da produtora Força de Produção, empresa que nos últimos três anos já explorava o Teatro Villaret e que desde a sua formação, em 2015, tem-se dedicado à produção teatral e musical com mais de 2100 espetáculos realizados dentro e fora de Portugal.

Segundo o CM apurou a Força de Produção tinha sido anunciada como vencedora do concurso público em 2018, mas a decisão havia sido impugnada pela empresa que ficou em segundo lugar, a Yellow Star, que só no início deste ano desistiu da ação. A abertura do Maria Matos sob a chancela dos novos ‘donos’ chegou a estar anunciada para abril deste ano, mas a crise pandémica acabou por voltar a adiar a nova vida da emblemática sala de espetáculos lisboeta.





Com o eixo central no teatro, a programação que contemplará também a música e as artes performativas arranca dia 15 com o espetáculo ‘Avenida Q’, em cena até novembro (de quarta-feira a domingo). Entre os vários concertos já agendados, dia 20 de julho tocam os Clã, dia 4 de agosto apresenta-se Afonso Cabral, e dias 11 e 12 desse mês Salvador Sobral.