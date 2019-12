"Teatro português tem feito muito pelo País": Tiago Rodrigues venceu prémio Camões 2019

"Recebi a notícia com muita alegria, mas também surpresa. Espero que aquilo que tem sido o esforço, em que também me tenho empenhado, de melhorar as condições em que os artistas trabalham em Portugal possa beneficiar deste prémio. Há muito apoio por dar a um teatro português que já tem feito muito pelo País e pela sociedade." Foi desta forma que o encenador, dramaturgo, ator e produtor teatral Tiago Rodrigues reagiu à notícia de que é o Prémio Pessoa 2019.

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, é o mais jovem vencedor deste galardão, no valor de 60 mil euros. O júri, reunido em Seteais, Sintra, destacou a sua "carreira de excecional projeção dentro e fora do País" e o seu "contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas".

Tiago Rodrigues foi cofundador e diretor artístico da companhia Mundo Perfeito, tendo ao longo de mais de uma década criado mais de 30 peças, apresentadas em cerca de 15 países da Europa, América do Sul, Médio Oriente e Ásia. A atribuição do Prémio Pessoa culmina um ano em que somou salas esgotadas em Paris, levou as suas produções da Europa à Oceânia e anunciou a estreia na Royal Shakespeare Company, em Londres. Além disso, recebeu a Ordem das Artes e Letras de França do governo francês e, no final do ano passado, recebeu, o Prémio Europa de Teatro - Novas Realidades Teatrais, criado pela Comissão Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro, António Costa, já felicitaram Tiago Rodrigues por esta distinção.