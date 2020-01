Teatro romano de Lisboa ganha estatuto de monumento nacional

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) está a preparar a reclassificação do Teatro Romano de Lisboa, na rua de São Mamede, freguesia de Santa Maria Maior. Quando o processo ficar concluído, e após aprovação em Conselho de Ministros, o Teatro de Olisipo - que se erguia na colina do Castelo, e cujas ruínas foram descobertas no século XVIII, novamente enterradas e redescobertas em 1964 - passará a ser monumento nacional.Além de reclassificar o Teatro Romano, que desde 1967 está classificado apenas como Imóvel de Interesse Público, o objetivo passa por ampliar o espaço abrangido. Até à conclusão, uma área de 50 metros em redor das ruínas fica classificada como zona especial de proteção.Diz a lei que as zonas de proteção são "servidões administrativas", nas quais "não podem ser concedidas pelo município, nem por outra entidade, licenças para obras de construção e para trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios". Só a administração do património cultural competente pode alterar esta proibição.foi o ano em que o Teatro Romano de Lisboa foi descoberto, depois de ter estado sepultado durante séculos. Foi construído no tempo do imperador Augusto, no séc. I, e reconstruído no tempo de Nero (anos 54 a 68).As obras de reconstrução que se sucederam ao terramoto de 1755 levaram à descoberta deste importante edifício da Lisboa romana mas também a que voltasse a ser enterrado. No entanto, a descoberta ficou documentada num pequeno livro.Já nos anos 60 do século XX, o arqueólogo Fernando de Almeida voltou a descobrir o Teatro após um incêndio num edifício que nele assentava. Está aberto ao público desde 2015.