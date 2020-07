Teatro São Luiz abre portas ao Musicbox com Linda Martini e Legendary Tigerman no cartaz

O Musicbox vai 'tomar de assalto' o Teatro São Luiz em Lisboa para várias noites de concertos. Legendary Tigerman e Linda Martini estão entre os artistas confirmados."De portas fechadas, sem poder retomar a sua programação artística, o Musicbox lançou o desafio à EGEAC e ao Teatro Municipal São Luiz de se apropriar do espaço para um ciclo de concertos", pode ler-se no site do Musicbox.O 'Takeover #1 - Musibox no São Luiz' vai contar com nove noites de música ao vivo entre 9 e 12 de julho e 15 a 19 de julho.LINDA MARTINI

10 de Julho

B.LEZA APRESENTA BAILE SENTADO

11 de Julho

BATIDA APRESENTA: THE ALGORITHM IS NOT AFRICAN!

12 de Julho

LAVOISER APRESENTA "VIAGEM A UM REINO MARAVILHOSO" + JOÃO BENTO

15 de Julho

MÁRCIA solo

16 de Julho

LEGENDARY TIGERMAN

17 de Julho

MOULLINEX

18 de Julho

BRUNO PERNADAS

19 de Julho

GHOST HUNT apresentam II + VIOLETA AZEVEDO