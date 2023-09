A Câmara Municipal de Lisboa tenciona reabrir o Teatro Variedades, no Parque Mayer, em Lisboa, no segundo semestre do próximo ano, anunciou o vereador da Cultura, Diogo Moura. "Se não houver nenhum atraso, penso que [o fundamental da] obra estará pronto no final de dezembro [deste ano]. Depois, é apetrechar o teatro", adiantou o responsável.









