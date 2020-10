"Tellie", o brinquedo que educa ao contar histórias

Conta histórias, música e cançãões de embalar. Assim é o "Tellie", o novo brinquedo da Clementoni, que educa as crianças enquanto estas brincam.



No ‘Tellie’ todas as histórias estão ligadas a cinco emoções: raiva, nojo, alegria, medo e tristeza. No final de cada uma, o ‘Tellie’ canta uma lengalenga para que a criança aprenda mais facilmente a lição contada nessa história.

Ao selecionar a atividade musical, o ‘Tellie’ toca cinco melodias: quatro relacionadas com as estações do ano e uma com o Natal. "A música é realizada seguindo o Método Rusticucci. As melodias são capazes de transmitir à criança os sons uterinos para entreter, acalmar e tranquilizar. Não só pensamos na criança, mas também na forma como ela pensa. Para ajudar a criança a adormecer, o ‘Tellie’ toca ainda uma doce melodia especificamente desenvolvida de acordo com este método de relaxamento progressivo", explica a responsável de Marketing da Clementoni Portugal, Inês Ribeiro.

O ‘Tellie’ é recomendado para crianças entre os 2 e os 4 anos.