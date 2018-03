Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tema ‘Jardim’ é o favorito à vitória do Festival da Canção

Cláudia Pascoal lidera no WiwiBloggs.

Por Sónia Dias | 09:42

O tema ‘Jardim’, composto por Isaura e interpretado por Cláudia Pascoal, é o favorito à vitória do Festival da Canção 2018, de acordo com o WiwiBloggs, maior site dedicado à Eurovisão.



Segundo o Wiwi Jury, um painel de músicos amadores que avaliam as canções a concurso, a interpretação da ex-concorrente do ‘The Voice’ destaca-se pela "força" e "emoção", assim como pela "simplicidade".



Entre os favoritos encontram-se ainda ‘O voo das cegonhas’, interpretada por Lili, ‘Só por ela’, de Peu Madureira, e ‘sem título’, de Janeiro.

A final do Festival da Canção realiza-se hoje no Multiusos de Guimarães e será conduzida por Filomena Cautela e Pedro Fernandes, com emissão em direto na RTP 1.



A escolha do vencedor estará nas mãos do público (50%) e de sete painéis de júris regionais (50%).Em caso de empate no primeiro lugar, vencerá a canção mais votada pelo público.