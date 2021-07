“Temos 80 por cento da atividade proibida”: Promotores à espera das conclusões dos eventos-teste

Quase três meses depois, ainda estão por conhecer as conclusões a que o Governo chegou sobre os eventos-teste realizados em abril e maio e que a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, reconheceu (a 5 de maio) serem úteis para perceber a “progressão” que era possível fazer na realização de eventos em Portugal. Os eventos-teste que vinham sendo solicitados desde o início do ano e nos quais os promotores depositavam esperança para salvar o verão, resultaram em nada (até ao momento) e os festivais, por exemplo, foram todos eles mais uma vez cancelados e adiados, deixando todo um setor sem trabalho.Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), acredita que a divulgação das conclusões está para breve mas não esconde a revolta. “Este ano ainda é muito pior do que o ano passado. Depois de tudo o que se fez, o Governo esqueceu-se de nós e temos 80 por cento da atividade proibida. Não podemos fazer espetáculos com lugares em pé, de entrada livre ou festivais, mas os ajuntamentos nos aeroportos ou nos transportes públicos, pelos vistos, não são um perigo para saúde pública. Isto é uma tragédia”. Oquestionou a Direção-Geral da Saúde sobre os resultados dos eventos-teste mas não obteve resposta.