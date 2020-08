‘Tenet’ é o primeiro grande filme da era Covid-19

Mais de cinco meses depois da paragem abrupta do cinema, incluindo de todas as suas vertentes de produção, realização e exibição por força da pandemia, aí está aquela que é já considerada a primeira grande estreia da era Covid-19.



Trata-se de ‘Tenet’, o novo filme de ação e ficção científica de Christopher Nolan, que chega já esta quarta-feira às salas portuguesas e que é uma das grandes apostas para o início da retoma da indústria do cinema um pouco por todo o Mundo.

O ator John David Washington assume o papel principal nesta viagem de inversão no tempo ao penumbroso mundo da espionagem internacional, numa luta pela sobrevivência do Planeta, com o objetivo de tentar evitar a Terceira Guerra Mundial e salvar a humanidade.

Rodado em sete países diferentes, ‘Tenet’ é apresentado como "uma poderosa experiência cinematográfica com o cunho a que Nolan já nos habitou" e conta no elenco com atores como Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.

A produção ficou a cargo de Emma Thomas e do próprio Christopher Nolan, que rodou o filme recorrendo a câmaras IMAX e de 70mm.



Pormenores

Orçamento milionário

‘Tenet’ é a produção mais cara com assinatura de Christopher Nolan, o realizador de ‘Batman - O Início’, ‘Homem de Aço’ ou ‘Interstellar’. A longa-metragem da Warner Bros. teve um orçamento de 190 milhões de euros.



Lucro de 400 milhões

Segundo os analistas de Hollywood, o filme poderá render perto de 400 milhões de euros em receitas de bilheteira.



Rodado em 3 continentes

Longa-metragem foi rodada na Europa (Dinamarca, Estónia, Itália, Noruega e Reino Unido), Ásia (Índia) e América (EUA).