O muito aguardado ‘Terra Nova’, filme português rodado em alto-mar com Virgílio Castelo, João Reis, Vítor Norte e João Catarré nos principais papéis, chega esta quinta-feira finalmente às salas de cinema.









Baseada na obra literária ‘O Lugre’, de Bernardo Santareno, a película acompanha a viagem do bacalhoeiro ‘Terra Nova’, quando num mau ano de pesca o capitão decide arriscar uma travessia nunca antes tentada até à Gronelândia à procura de peixe. Quando as tempestades e o frio do Atlântico Norte se abatem sobre a tripulação, o medo e os conflitos agudizam-se, numa luta intrépida pela sobrevivência contra o mar e entre os homens, qual delas a mais mortífera.

‘Terra Nova’ foi filmado durante seis meses, tendo somente o navio e o mar como cenários, numa longa travessia marítima entre auroras boreais, fiordes e o temperamental mar do Norte, desde a Noruega até à Holanda, com algumas cenas adicionais filmadas em Portugal.





O projeto foi inicialmente pensado por Nicolau Breyner. Apesar da morte do ator e realizador (em 2016), a produtora decidiu avançar com o filme, colocando Artur Ribeiro, colaborador próximo de Breyner, no posto de ‘comandante’ da realização e autor do argumento. Joaquim Leitão é um dos produtores.



