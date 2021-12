Aobrigatoriedade de apresentar, à entrada das salas de cinema, teste negativo à Covid-19 (antigénio, autoteste ou PCR) até 9 de janeiro pode vir a afastar cerca de 600 mil espectadores dos cinemas. Os cálculos são da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) que em comunicado se diz “incrédula” pelas “medidas discriminatórias” anunciadas pelo Governo quando comparadas com aquelas que são exigidas para outros estabelecimentos, como é o caso dos casinos, bingos, eventos desportivos e restaurantes (a partir de dia 2 voltam ao regime anterior, de apresentação de certificado ou teste Covid-19).





“Por certo, o Governo prefere casinos a cinemas”, acusa António Paulo Santos, diretor-geral da FEVIP. O responsável critica ainda as “sucessivas correções e esclarecimentos” por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS) que, na quarta-feira, admitiu um “lapso” na divulgação das orientações sobre realização de eventos culturais, esclarecendo que até domingo, 2 de janeiro, se mantém a exigência de comprovativo de teste à Covid-19 ou a realização de autoteste. No dia anterior, no entanto, tinha indicado que o acesso a eventos culturais poderia ser feito com teste negativo ou com certificado digital de vacinação. Segundo aquele responsável “as sucessivas correções aumentam a incerteza de quem quer visitar os cinemas, afetando as receitas de bilheteira de um setor que entre 26 e 29 de dezembro já sofreu quebras de 74%”.