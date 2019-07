'The Cure' atuam no primeiro dia do NOS Alive em Algés

Após a abertura do Sumol Summer Fest, esta sexta-feira, na Ericeira, fica a faltar menos de uma semana para o arranque da nova edição do NOS Alive, que terá lugar entre 11 e 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.A organização já revelou os horários dos concertos. The Cure apresentam-se em palco no 1º dia de festival às 00h10, após os Mogwai.Segue-se o Super Bock Super Rock, entre os dias 18 e 21 de julho. O festival regressa à casa mãe - Meco, em Sesimbra, e promete "criar novas memórias".Lana del Rey, Phoenix, The 1975, Conan Osíris ou Capitão Fausto são alguns dos nomes que prometem animar os festivaleiros. Os ingressos ainda continuam disponíveis.O primeiro dia de concertos é o mais procurado pelos fãs.