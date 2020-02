'The Gentleman: Senhores do Crime': violência refinada com requintes de malvadez

Mickey Pearson, um expatriado americano que construiu um império de marijuana altamente lucrativo em Londres, vê-se envolvido numa espiral de conspirações quando se torna pública a notícia de que está a pensar reformar-se. Todos querem tomar o seu lugar desenvolvendo os mais variados esquemas, subornos e chantagens.



É este o enredo de ‘The Gentleman: Senhores do Crime’, filme que estreia esta quinta-feira em Portugal e que devolve o realizador britânico Guy Ritchie à comédia de ação clássica e aos filmes de gangsters a fazer lembrar ‘Snatch: Porcos e Diamantes’, lançado em 2000. O ‘New York Times’ já o considerou mesmo um filme à Guy Ritchie, "violento e sinuoso, como sempre, mas também exuberantemente violento e ofensivamente malicioso".

A película conta com Matthew McConaughey no papel de Mickey Pearson, mas dele fazem ainda parte Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery e Charlie Hunnam.

Todo ele gravado em Londres em 2019, ‘The Gentleman: Senhores do Crime’ estreou no início do ano nos EUA e na primeira semana arrecadou logo 9 milhões de euros em receitas de bilheteira, tendo já chegado aos 80 milhões em todo o Mundo.