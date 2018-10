The Soft Moon e Whispering Sons tocam esta sexta-feira no RCA em Lisboa

Dose repete-se este sábado, no Hard Club, no Porto.

Os norte-americanos SOFT MOON tocam esta sexta-feira no RCA Club em Lisboa.



A banda de Luis Vasquez, que já não precisará de grandes apresentações, tem sido presença frequente em grandes festivais internacionais, no nosso Paredes de Coura e recentemente convidada por Robert Smith dos Cure para fazer parte do grande festival Melting Point, bem como banda convidada para abrir os concertos dos gigantes Depeche Mode.

The Soft Moon começou por andar nas bocas do mundo com a edição do primeiro trabalho de estúdio homónimo, pela sua abordagem post-punk tipicamente diferente do que se estava a produzir no mercado até então.



Com o segundo disco de estúdio - Zeroes (2012) - afirma-se como um dos novos talentos da cena alternativa através do uso de sintetizadores poderosos e uma electrónica mais obscura. Deeper (2015) passa a ser um trabalho em que o artista se foca mais no conteúdo lírico e que marca finalmente a estreia do músico em Portugal.



Com este novo Criminal (2018), o artista volta a apresentar um trabalho mais focado no conceito que será apresentado.



Na abertura dos concertos teremos o regresso dos belgas Whispering Sons uma das bandas mais promissoras da actual cena post punk europeia.



A banda de Fenne Kuppens vai apresentar o seu primeiro álbum " Image" do qual já possível escutar a primeira amostra "Waste".

A dose repete-se este sábado, no Hard Club no Porto.