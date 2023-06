Explosivo, intenso, com alusões a um cataclismo e ao renascer de um novo Mundo, assente num feroz jogo de luzes e no poder das canções, sempre com uma Lua gigante a pender sobre a multidão como se todos precisássemos de um novo guia. É com a sua mais ambiciosa digressão até à data que o músico The Weeknd ‘aterra’ terça-feira, dia 6, no Passeio Marítimo de Algés.









