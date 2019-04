The Young Gods com energia contida

Trio suíço apresentou no Lisboa ao Vivo o novo disco ‘Data Mirage Tangram’.

Por Pedro Rodrigues Santos | 17:01

Já não entram em palco com o tom destruidor com que se tornaram reconhecidos nas suas atuações mas nem por isso deixaram de dar um concerto competente e, em alguns momentos, entusiasmante.

Neste regresso ao nosso país, Franz Treichler e os seus The Young Gods tinham as canções do último ‘Data Mirage Tangram’ como ponto central do espetáculo… logo "despachadas" no arranque da atuação.

‘Entre en Matière’ ou ‘Tear Up the Red Sky’ continuam a revelar os cenários hipnótico-eletro-ambientais por que a banda tem navegado, mesmo depois de oito anos passados sobre o anterior ‘Everyboy Knows’.

Há muito que ficaram para trás os violentos ‘riffs’ de guitarras sampladas, refletidos em canções como ‘Pas Mal’, L’Amourir’ ou ‘Longue Route’. Contudo, os jovens deuses não deixaram de recordar o seu passado, com temas como ‘Skinflowers’ ou ‘Kissing the Sun’ para gáudio de uma plateia bem conhecedora dos trabalhos da banda.

Os The Young Gods repetem esta noite, às 21h00, a atuação no Hard Club do Porto, com as entradas a custarem 25 euros.