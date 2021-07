Tiago Bettencourt no Caminho de Santiago

O músico Tiago Bettencourt vai fazer uma paragem de seis dias na digressão de apresentação do novo álbum para fazer seis espetáculos gratuitos em seis freguesias do Município de Caminha, que fazem parte do Caminho de Santiago.A ‘peregrinação’ artística e musical arranca hoje no Forte do Cão em Âncora e termina a 25 de julho em Lanhelas . Amanhã, o músico assenta arrais no Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora, seguindo quinta-feira para Santo Isidoro em Moledo. Na sexta-feira, o artista ocupa Pedras Ruivas, em Seixas, e no sábado sobe ao Ferry Boat de Caminha para um concerto em pleno rio Minho.