Timóteo de ‘Tieta’ faz digressão pelo País

Lembra-se do Timóteo da novela ‘Tieta’? E do Carlão de ‘Pedra sobre Pedra’? Ele está de regresso com uma peça autobiográfica que, durante as próximas semanas, percorre o País de norte a sul.

Aos 67 anos, Paulo Betti, que ao longo da carreira já participou (e chegou aos nossos ecrãs) em dezenas de novelas da Globo, traz a Portugal ‘Autobiografia Autorizada’, espetáculo escrito pelo próprio no qual conta a história da sua vida.

A infância, a família, a vida rural no Interior do estado de São Paulo, nos anos 50 e 60, o teatro de fantoches que fazia no quintal, a primeira vez que viu o mar e a mudança para a cidade grande fazem parte dos episódios que vai revisitando em palco, num monólogo - povoado de personagens -, como quem folheia os diários da adolescência ou as crónicas que publicou no jornal de Sorocaba ‘Cruzeiro do Sul’.



Uma viagem que é, ao mesmo tempo, um retrato do Brasil profundo e dos seus contrastes. E a prova de como, contra todas as expectativas, um de 15 irmãos, filho de pai esquizofrénico e mãe analfabeta, pode vingar no mundo do espetáculo. "É uma peça com poesia, drama e riso. É muito bom ter a oportunidade de fazer esta temporada em Portugal", refere Paulo Betti ao CM.

Depois de Sesimbra, ‘Autobiografia Autorizada’ estará na Chamusca (este domingo), Leiria (dia 23), Porto (24 a 26), Lisboa (31 a 2 de fevereiro e 28 de fevereiro a 1 de março), Póvoa de Varzim (7 de fevereiro), Matosinhos (15), Braga (20 e 21), Castelo Branco (22) e Faro (6 de março).