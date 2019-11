Tina Turner faz hoje 80 anos e deixa mensagem especial aos fãs

Tina Turner, considerada um dos grandes ícones femininos da música do século XX, celebra hoje 80 anos de vida e não deixou escapar a oportunidade de deixar uma mensagem aos fãs."Sim, tenho 80 anos, estou ótima, sinto-me ótima. Estou feliz por ter 80 anos", pode ver-se no YouTube.Tina Turner abandonou os palcos há 10 anos, altura em que se reformou. Vive na Suíça com o marido alemão.