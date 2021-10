Estava Miguel Ângelo no inicio de 2020 no arranque de uma nova digressão de apresentação do disco ‘Nova (Pop)’ (lançado no fim de 2019), quando a pandemia o obrigou a cancelar os planos. "Foi muito frustrante porque quando tinha tudo pronto para levar as canções para a estrada, onde elas ganham novo fôlego e nova vida, tudo parou.