Tolentino Mendonça vai para o Vaticano

Sacerdote português foi nomeado responsável pelo arquivo secreto da sede da Igreja Católica e bibliotecário da Santa Sé.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É poeta, tradutor, ensaísta e dramaturgo. Fora do mundo das artes é também conhecido como padre, professor, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e reitor da Faculdade de Teologia. Como se isso não bastasse, acaba de ser nomeado responsável pelo arquivo secreto do Vaticano e bibliotecário da Santa Sé. Isto é, vai passar a tutelar a mais antiga biblioteca do Mundo.



A notícia surpreendeu, ou talvez não, pois José Tolentino Mendonça – agora elevado a arcebispo, aos 52 anos – já era consultor do Pontifício Conselho para a cultura e, no final do ano passado, fez história ao ser convidado, pelo próprio Papa Francisco, para orientar o retiro espiritual que o líder da Igreja Católica faz todos os anos por altura da Quaresma.



Natural da ilha da Madeira, estudou Ciências Bíblicas, em Roma e, ao longo dos anos, recebeu distinções como o Prémio Cidade de Lisboa de Poesia (1998), o Prémio Pen Club de Ensaio (2005) e o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE (2016). Em 2015 foi condecorado com o grau de comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada.



Em comunicado, a reitoria da Universidade Católica considerou esta nomeação "uma grande honra para a Igreja portuguesa" e "para Portugal" e lembrou que Tolentino Mendonça "contribuiu para tornar a atividade artística um eixo central da ação da Universidade Católica".



O próprio Tolentino Mendonça não esteve disponível para comentar a nomeação.