Tom Jones levado de urgência para o hospital

Cantor de 78 anos sentiu-se mal horas antes de um concerto.

13:05

O cantor Tom Jones foi forçado a cancelar o concerto previsto para esta noite após se ter sentido mal.Jones, de 78 anos, foi levado de urgência para o hospital."É com muita pena que temos que adiar a apresentação de Tom Jones no Chester Racecourse esta noite", lê-se no Twitter do cantor.Segundo a informação na rede social, o cantor terá uma infeção bacteriana que será tratada no hospitalEsta não é a primeira vez que Tom é tem de cancelar um espetáculo por problemas de saúde na digressão. Em setembro de 2017, ele cancelou a sua digressão nos Estados Unidos apenas cinco dias antes do início, depois de passar por uma operação de substituição da anca.O espetáculo desta noite foi adiado para dia 12 de Agosto.Em atualização