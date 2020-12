Tony Carreira cancela live de Natal agendada para hoje

heróis desconhecidos que, nesta terrível pandemia, tanto nos dão em troco de nada", disse o cantor.

O Live de Natal previsto para hoje não será realizado. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos. Equipa Tony Carreira Publicado por Tony Carreira em Domingo, 20 de dezembro de 2020









O cantor Tony Carreira cancelou, este domingo, a live de Natal que tinha anunciado para o dia de hoje, e agradece aos fãs "todo o carinho e compreensão" que tem recebido.Tony Carreira avançou, no dia 20 de novembro, que iria realizar uma live de Natal, na conta pessoal do Facebook com o objetivo de contar as histórias dos "Recorde-se que a filha do cantor, Sara Carreira, morreu numa violenta colisão de carro, na A1, no dia 5 de dezembro.