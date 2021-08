Tony Carreira fala da filha na segunda vez em que sobe aos palcos

Durante mais de 01h40 de concerto, Tony Carreira subiu ao palco para um concerto para os fãs em Castelo Branco, esta sexta-feira à noite.O artista interpretou muitas das suas músicas mais conhecidas do público, mas "o momento em que falou da filha" foi o mais marcante do espetáculo para os presentes no recinto, como revelaram à"Foi muito bonito do início ao fim. Quando falou da filha foi muito marcante", referiu uma das fãs."Admiro a coragem dele de conseguir cantar tão bem como nunca", revelou outra admiradora. "É uma dor que também tenho", afirmou.O concerto decorreu com público sentado e de máscara, como medidas de restrição impostas pela pandemia da Covid-19, mas que a assistência não considerou ser um entrave à diverção.