"Top Gun: Maverick" e "Jurassic World: Domínio" conquistaram bilheteiras em 2022

O filme protagonizado por Tom Cruise "Top Gun: Maverick", o "Jurassic World: Domínio" e a produção da Marvel "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", foram os filmes que geraram maior receita de bilheteira no mundo em 2022.

A segunda parte do filme que segue a história do aviador naval Pete "Maverick" Mitchel, interpretado por Tom Cruise, ultrapassou os 1.488 milhões de dólares (cerca de 1.400 milhões de euros) na bilheteira internacional, dos quais 48,3% da sua receita foi gerada nos Estados Unidos, segundo dados do portal Box Mojo Office.

Com o "Top Gun: Maverik", Cruise conseguiu superar o sucesso de bilheteira de "Missão: Impossível -- Fallout" em 2018, que arrecadou mais de 791 milhões de dólares (cerca de 745 milhões de euros) em todo o mundo.