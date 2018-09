Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Toque de humor em temas sérios

Entre os dias 27 e 30, Olhares do Mediterrâneo mostra filmes feitos por mulheres.

Por Sónia Dias | 08:36

A 5ª edição do festival Olhares do Mediterrâneo, Cinema no Feminino - que promove filmes oriundos da bacia mediterrânica e que pretende divulgar o papel cada vez mais importante das mulheres no mundo do cinema - conta este ano com mais comédias.



O certame, que decorre entre os dias 27 e 30 no Cinema São Jorge, em Lisboa, regista um aumento de filmes produzidos em África e, fora da competição, documentários militantes sobre, por exemplo, a questão israelo-árabe.



"O cinema funciona como espelho da sociedade. Os filmes estão diretamente relacionados com os grandes temas políticos e sociais. Este ano, por exemplo, chegaram-nos muitas comédias inteligentes, filmes que usam a ironia e o humor para aprofundar as questões", afirma Antónia Pedroso Lima, responsável pelo Olhares do Mediterrâneo.



‘Figlia Mia’, de Laura Bispuri, sobre uma menina dividida entre duas mães, abre o festival, que conta com 51 películas.



O francês ‘Antes do Fim do Verão’, que mereceu a Menção Especial do Júri no último Festival de Cinema de Londres, fecha o cartaz.