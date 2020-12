Torre e Museu dos Clérigos, no Porto, encerrados até 31 de janeiro para obras

A Torre e o Museu dos Clérigos, no Porto, estão encerrados até 31 de janeiro para obras de melhoramento dos espaços e dos circuitos de visita.

Seis anos após uma profunda reabilitação e restauro, a Torre dos Clérigos volta a encerrar temporariamente, desta vez para "algumas obras de melhoramento dos espaços e dos circuitos de visita do Museu e Torre dos Clérigos", indica um comunicado emitido pela Irmandade dos Clérigos.

Aproveitando os meses de menor movimento turístico, os dois espaços do edifício construído no século XVIII encerraram na terça-feira. A Igreja dos Clérigos continua de portas abertas, no horário compreendido entre as 9h30 e as 17h30.

Com o intuito de providenciar aos portuenses e a todos os visitantes maior conforto, segurança e qualidade na experiência de visita as obras vão ao encontro das novas exigências do pós-pandemia, tendo como propósito a "recuperação de um setor que muito tem contribuído para a notoriedade do país", refere ainda o mesmo comunicado.

Em setembro, a Torre dos Clérigos assinalou o marco de cinco milhões de visitantes (número começou a ser contabilizado em dezembro de 2014).