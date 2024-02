O Carnaval de Torres Vedras arranca esra sexta e termina na quarta-feira. São seis dias sem tirar a máscara, em que milhares de pessoas fazem a festa na rua, num evento que representa um investimento de 1,1 milhões de euros e conta com corsos noturnos e diurnos.



Conhecido pelo Carnaval das matrafonas, Torres Vedras faz a festa com seis carros alegóricos sob o tema ‘Carnaval do Futuro’.









