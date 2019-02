Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torres Vedras vai começar a animação carnavalesca

Festa começa com o corso escolar e decorre até quarta-feira.

Por Francisca Genésio | 08:45

Ao longo de seis dias, milhares de foliões vão rumar até Torres Vedras, ao Carnaval ‘mais português’ de Portugal.



A animação começa esta quinta-feira, com o corso escolar, às 09h30, mas os carros alegóricos só saem à rua às 14h30 de domingo e de terça-feira.



A animação carnavalesca, que tem este ano o tema ‘Made in Portugal’, decorre até quarta-feira, dia em que está marcado o enterro do Entrudo com fogo de artifício.



Este ano, a Promotorres, a empresa municipal que organiza o evento, espera mais de 400 mil foliões para a festa.



Entre as principais atrações, estão sete carros alegóricos e o monumento, com várias críticas sociais.



No total, a organização conta com um orçamento de "750 mil euros, um pouco acima relativamente ao ano anterior, devido ao reforço de segurança", explicou ao CM Raquel Luz, um dos membros da Promotorres.