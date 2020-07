As touradas regressam esta quinta-feira ao Campo Pequeno em Lisboa. A temporada tauromáquica terá seis corridas, a 30 de julho, 6 e 27 de agosto, 3 e 10 de setembro e 1 de outubro. Existindo ainda a possiblidade de serem agendadas mais duas corridas durante o mês de outubro.As corridas estão marcadas para as 21h45, sem intervalo, e com uso obrigatório de máscara.Já esta quinta-feira vão subir à arena do Campo Pequeno os cavaleiros Luís Rouxinol, Marcos Bastinhas e Duarte Pinho. Nas pegas vão estar o grupo mais antigo de forcados do Mundo, os Amadores de Santarém e o grupo da capital os Amadores de Lisboa.