Touradas regressam sem volta à arena

As corridas de touros regressaram sábado às arenas, com Estremoz a receber um espetáculo que contou com a presença de Rui Salvador, António Brito Paes, João Moura Caetano, Manuel Telles Bastos, Ana Rita e Parreirita Cigano, bem como os forcados de Arronches e Elvas.As novas regras impostas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e pela Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) puseram fim às cortesias e às tradicionais voltas à arena, "para evitar movimentação de pessoas na bancada". Assim, cavaleiros e forcados cumprimentaram-se com os cotovelos, agradeceram as ovações do público e saíram rapidamente de cena. Nas bancadas, cumpriram-se as regras de distância e ninguém tirou a máscara, apesar de se tratar de um espetáculo ao ar livre. Já os bilhetes, esses esgotaram."O que hoje nos deixa satisfeitos é que finalmente há um tratamento de igualdade na retoma de espetáculos culturais", referiu, Hélder Milheiro, secretário-geral da ProToiro. Anteriormente, as autoridades apontavam para uma lotação nas praças inferior a 50%, mas a norma foi atualizada, obrigando apenas "a existência de um lugar de intervalo entre cada lugar ocupado [exceto se coabitantes], cumprindo sempre que possível o distanciamento de um metro entre cada pessoa, na mesma fila". Além disso, os forcados passam a ser submetidos a testes ao novo coronavírus com uma antecedência de 36 horas e a permanência de pessoas na trincheira será reduzida.