Toureiro Mário Coelho é imortalizado com estátua em Vila Franca de Xira

É inaugurada este sábado a estátua de homenagem a Mário Coelho, em Vila Franca de Xira. A cerimónia, promovida pela câmara municipal, está agendada para as 17h00, no largo da Igreja Matriz. O antigo matador de toiros, de 83 anos, sente um "orgulho imenso" com este reconhecimento da terra que o viu nascer.Foi precisamente no largo que acolhe agora o monumento que Mário Coelho brincou "pela primeira vez ao toiro"."Sinto-me um homem feliz e grato à câmara municipal, que teve a ideia de colocar a estátua no local com maior significado para mim. É um dos sítios mais nobres da terra. Foi o meu parque infantil, das brincadeiras de criança", recorda aoMário Coelho deixou Vila Franca muito "jovem, inculto, impreparado". Daqui saiu para Espanha, "com uma força extraordinária e confiança nas capacidades artísticas, físicas e mentais".Tornou-se nome grande do toureio mundial, triunfou nas principais praças de Espanha, França e América Latina, privou com famosos como Ernest Hemingway, Orson Welles ou Ava Gardner. Fez fortuna. Despediu-se das praças em 1990, mas não deixa de "ser toureiro".Da autoria do escultor Paulo Moura, de Carrazeda de Ansiães, a estátua vai ter 2,60 metros de altura, divididos entre pedra e bronze.A viagem de 5 horas entre Valladolid e Madrid tornou-se numa aventura inesquecível de 7 dias para Mário Coelho e o escritor.O matador teve uma relação próxima com a atriz. "Uma mulher muito interessante, aficionada, que morreu cedo demais e que nunca foi feliz."