Toy anima iniciativa Mar Seguro em Caxinas

A quarta etapa do Mar Seguro - iniciativa doque conta com o apoio da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional - tem como cenário a comunidade piscatória das Caxinas e contará uma vez mais com a participação de Toy.Além da importância da iniciativa para os que fazem a vida no mar ou desenvolvem atividades lúdicas na orla costeira, o evento conta com motivos de interesse para todos.Haverá batismos de mar, especialmente a pensar nos mais novos; um debate sobre segurança marítima; e vários exercícios de demonstração de capacidades e meios de socorro.O palco onde decorre o debate sobre segurança e o espetáculo com Toy estará montado no largo da Igreja Paroquial do Senhor dos Navegantes, e os exercícios náuticos na praia em frente.A marina da Póvoa de Varzim (cais de receção) acolhe os batismos de mar. Um programa recheado de atividades, que decorre ao longo da manhã do próximo sábado, 22 de junho (10h00 às 13h00), e que termina com a atuação de Toy.A apresentação estará a cargo de Marta Viveiros. Não falte.Os participantes do Mar Seguro ficam mais bem preparados para enfrentar os perigos do mar e sentirem-se mais seguros nas situações mais complicadas.