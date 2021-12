Toy Paris, Manuel Paris, Zé António e Leonel Almeida juntaram-se em palco para homenagear Bana

Quando em 1976 o cantor cabo-verdiano Bana abriu o seu restaurante na Rua do Sol ao Rato, acabou por criar uma grande 'escola' de musicos. Ao símbolo da cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, foi buscar o nome que imortalizou aquele espaço; Monte Cara. Foi com esse nome que vários músicos, que por lá tocaram, se juntaram novamente para um concerto no B.Leza, homenageando Bana e também a história do seu restaurante. Na bateria Toy Paris, no baixo Manuel Paris, na guitarra Zé António, e na voz Leonel Almeida.

O concerto começou com 'Alo Alo Cabo Verde' e 'Tchadinha', e o ritmo rapidamente despertou o público presente que se mostrou sempre disponível para a festa. Leonel Almeida lembrou Paulino Vieira com 'Sonho Cordode' e também Luis Morais. A noite contou ainda com a participação especial de Luís Caracol, Dany Silva e Tito Paris. No encore não faltou uma referência a Cesária Évora com 'Sodade'.