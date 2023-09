Marcaram os anos 80 com temas como ‘Chamem a Polícia’ e ‘Taquetinho ou Levas no Focinho’, de lá para cá foram aparecendo de forma intermitente, e estão agora de regresso aos palcos e aos discos.



Os Trabalhadores do Comércio tocam esta quinta-feira no Casino Estoril para assinalar 43 anos de carreira e apresentar as novas canções que chegam com o novo álbum ‘Objecto’ no dia 20 de outubro.









Ver comentários