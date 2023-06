Tradução automática agita setor livreiro

O uso de programas de inteligência artificial na tradução sem a devida referência nas respetivas edições está gerar polémica no setor livreiro. Em causa estão os livros da editora Book Cover, que inclusivamente têm sido distribuídos com jornais como o ‘Diário de Notícias’ e o ‘Jornal de Notícias’. A situação foi denunciada nas redes sociais por Francisco Vale, editor da Relógio D’Água, que assegura circularem em Portugal “centenas de milhares de exemplares de clássicos ingleses, franceses, alemães, italianos ou russos traduzidos com recurso a programas de inteligência artificial, do Google Translate ao ChatGPT, passando pelo DeepL”.









