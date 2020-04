CM e da CMTV numa publicação via Twitter.



Ao fim de quase dois meses, um adeus anunciado. pic.twitter.com/lWVEt3xtaL — Francisco J. Viegas (@fjviegas) April 16, 2020

O escritor Francisco José Viegas já reagiu à morte do autor e seu amigo Luís Sepúlveda, que sucumbiu esta tarde de quinta-feira, após uma luta de mês e meio contra o coronavírus.Recorde-se que Viegas realizou quarentena voluntária, após ter estado com o o escritor chileno no encontro Correntes d’Escritas, na Póvoa do Varzim.