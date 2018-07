Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três anos após grave acidente Joaquim Bastinhas volta a tourear

Cavaleiro vai estar na Corrida Correio da Manhã Centro acontece este sábado na Figueira da Foz.

Joaquim Bastinhas volta este sábado a tourear, na Figueira da Foz, depois de quase três anos de ausência devido a um grave acidente, em setembro de 2015, quando ficou com a carreira em risco. "Volto com muita ambição e ilusão a tourear. É um regresso pelo qual ansiava há muito. Esta recuperação só foi possível graças à minha família e à fé em Deus", disse ao CM o toureiro, de 62 anos.



O cavaleiro de Elvas foi atropelado por uma máquina agrícola e sofreu várias fraturas. "A certa altura pensei que nunca mais poderia montar, felizmente estou a recuperar e espero ainda dar muitas alegrias aos aficionados. O apoio dos amigos da festa foi fundamental", confessa Joaquim Bastinhas.



A corrida Correio da Manhã Centro conta ainda com os cavaleiros João Moura, Rui Salvador, Marcos Bastinhas, Marcelo Mendes e David Gomes. Com seis touros Higino Soveral, as pegas estão a cargo dos Amadores de Tomar, Chamusca e Monforte.