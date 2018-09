Três concertos da Big Band Júnior para dizer "O jazz também é para ti"

Primeiro concerto deste ciclo será dedicado ao repertório de Bernardo Sassetti.

Por Lusa | 10:17

A orquestra juvenil portuguesa Big Band Júnior inicia, a 06 de outubro, um ciclo de concertos comentados para crianças, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, para mostrar que "o jazz não é assim tão difícil de ouvir".



O ciclo chama-se "O jazz também é para ti", é dirigido a crianças a partir dos seis anos e conta com atuações da Big Band Júnior comentadas pela pianista Inês Laginha. O objetivo é colocar os espectadores em interação com os jovens músicos e desmistificar ideias pré-concebidas sobre jazz, disse Inês Laginha à Lusa.



"Presumimos que uma coisa é complexa, porque não experimentamos falar com uma criança. O jazz vem da tradição oral, a complexidade vem mais dos adultos", explicou a pianista, que tem colaborado com a Big Band Júnior.



Estão previstos três concertos, em jeito de ensaio aberto, a 06 de outubro, a 09 fevereiro e 30 março, naquele teatro municipal, mas há planos para estender a iniciativa a outras cidades.



O primeiro concerto deste ciclo será dedicado ao repertório de Bernardo Sassetti, no qual a Big Band Júnior trabalhou nos últimos meses, e com o qual acaba de gravar um álbum, a editar na primavera de 2019.



"É um repertório muito lírico, com melodias bastante cantáveis" e de fácil aproximação ao público mais novo, explicou Inês Laginha.



Nestes concertos, de 45 minutos, o objetivo é mostrar ao público os instrumentos da orquestra, experimentar sons e melodias, contar histórias do jazz e por os músicos a falarem da sua própria experiência na Big Band, numa tentativa de maior aproximação da música às crianças.



"É mais uma forma de abordar a música, mais do que falar só sobre jazz. A música é muito uma linguagem de contacto e se houver contacto desde cedo, sai com naturalidade", referiu a pianista, elogiando o carácter inovador deste tipo de iniciativas para os mais novos.



Criada em 2010, a Big Band Júnior é uma orquestra-escola de jazz da qual fazem parte cerca de vinte músicos entre os 12 e os 19 anos, com a realização de estágios e concertos.



Além destas três datas do ciclo "O jazz também é para ti", a Big Band Júnior tem outros concertos, como o que está marcado para 05 de outubro em Setúbal com repertório de Sassetti e participação da cantora Rita Maria e do pianista Filipe Raposo.



A 20 de outubro atuam no Bragança Jazz.