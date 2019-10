Três escolas mundiais juntas em gala equestre

O Campo Pequeno, Lisboa, vai engalanar-se para receber, a 17 de novembro, o espetáculo comemorativo dos 40 anos da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Na gala especial, com arranque às 18h00, participam três escolas de prestígio mundial: a Real Escuela Andaluza Del Arte Equestre, de Jerez, Espanha, o Cadre noir, de Saumur, França, e a Escola Portuguesa de Arte Equestre."Vai ser um espetáculo à escala mundial. Quem o perder não volta a ver uma coisa parecida nos próximos anos", afirmou aoRui Oliveira, produtor do evento, que conta com mais de uma centena de pessoas envolvidas."É um espetáculo muito complicado de montar, pela vertente logística e económica. Estamos a falar de 50 cavalos que requerem condições especiais: vamos montar 48 boxes nas traseiras do Campo Pequeno e um campo aquecido. Além disso, temos de contar com mais 150 noites de hotel e 20 bilhetes de avião."Sem adiantar valores, Rui Oliveira acrescenta que a gala só é viável porque existe um protocolo com as escolas estrangeiras para não cobrarem cachet. As três apresentarão números próprios e quadros conjuntos.Os bilhetes estão à venda e os preços começam nos 30 euros.é o ano de fundação da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que é a continuação do que foi a Academia Equestre fundada por D. João V. Está sedeada nos Jardins do Palácio de Queluz e é, desde 2012, gerida pela Parques de Sintra – Monte da Lua (empresa detida pelo Estado).Os cavalos utilizados na Escola são Lusitanos da Coudelaria de Alter. A Escola Portuguesa de Arte Equestre realiza apresentações regulares abertas ao público e espetáculos, tanto em Portugal como no estrangeiro.