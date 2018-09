Trevo de quatro folhas é tema de nova moeda

Banco de Portugal lança moeda de 5 euros no dia 19 de setembro.

Por J. Pires Santos | 14:43

Na quarta-feira, dia 19 de setembro, o Banco de Portugal inicia a distribuição da nova moeda de coleção de 5 euros sobre o Trevo de Quatro Folhas (marcilia quadrifólia), da autoria da escultora Catarina Sobral.

A nova moeda comemorativa, com poder liberatório apenas em Portugal, é o primeiro exemplar da emissão ‘Espécies de Plantas Ameaçadas’, temática desenvolvida no âmbito do projeto de apoio e reforço da consciência social associada à preservação da natureza e biodiversidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas do programa ‘Uma moeda, Uma Causa’.

Com uma tiragem de 60 mil exemplares, a moeda designada ‘Trevo de 4 folhas’ apresenta no anverso um conjunto de trevos e respetivos caules e raízes, e completa-se com o valor, o escudo de armas e a legenda Portugal 2018. Por sua vez, o reverso tem a representação de trevos em grande plano e a legenda ‘Trevo de 4 folhas’. A moeda tem acabamento especial ‘prova numismática’, em prata, e as pétalas das flores são coloridas.

Até final deste ano está prevista a cunhagem de mais quatro moedas comemorativas: a moeda com Águia Imperial da série ‘Espécies de Animais Ameaçados’, com lançamento previsto para o mês de outubro; a moeda da temática Etnografia Portuguesa, que este ano é ilustrada com os Espigueiros do Noroeste (lançamento previsto para novembro); e a moeda que assinala os 100 anos do Armistício, e que deverá ser lançada ainda durante este mês. Finalmente, a moeda da Arquitetura Portuguesa, este ano dedicada a Souto Moura, tem data prevista de lançamento para o último mês do ano.