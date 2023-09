Tribunal não impede trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão

O Supremo Tribunal Administrativo não deu seguimento à providência cautelar apresentada por familiares de Eça de Queiroz, que queriam impedir a trasladação para o Panteão Nacional, informa a Rádio Renascença (RR).A trasladação do escritor estava marcada para quarta-feira e pretende homenagear o autor de "Os Maias", "A Cidade e as Serras" e "O Crime do Padre Amaro". Alguns familiares mostram-se contra a trasladação.O juiz defende que os familiares representam uma "minoria dos descendentes vivos", segundo o despacho citado pela RR. Estes herdeiros são apenas seis bisnetos, contra outros 13, que pretendem seguir com a trasladação.Ainda assim, a cerimónia não ser irá realizar na mesma data, já que a Assembleia da República tem que avançar com uma resolução fundamentada sobre as honras de Panteão.